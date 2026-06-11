Bride of the Death God Tome 2

Elle accueille le dieu de la Mort à bras ouverts, mais mettra-t-il fin à son supplice ? En sursis, Aïbi décide de profiter de la vie et accepte son tout premier rendez-vous galant. Qu'importe si son partenaire est un dieu de la mort ! " On se fait une sortie en amoureux ? " Alors qu'il ne lui restait plus que sept jours à vivre, Aïbi voit sa vie prolongée par un dieu de la mort. La jeune fille apprend qu'en plus de ses fleurs, elle serait à présent dotée d'étranges pouvoirs qui attirent les forces de ce monde... et de l'autre. " Si ma vie devait prendre fin demain, j'aimerais avoir vécu au moins une journée que je puisse chérir sans regret. " Sous la protection de Faust, Aïbi tente cependant de jouir pleinement de ce sursis qui lui est accordé. Mais voilà qu'un nouveau Faucheur vient semer le trouble. " Je te cherchais, ma promise. " L'histoire d'un amour plus fort que la mort !