Pression permanente, surcharge d'informations, décisions brouillées, relations de travail sous tension... Le quotidien professionnel est traversé de poisons invisibles qui altèrent la lucidité, l'efficacité et la capacité à donner du sens à l'action. L' auteur propose 100 remèdes concrets pour identifier ces situations et y faire face. Chaque principe repose sur une progression structurée : définir le problème, comprendre les enjeux, décrypter le fonctionnement et passer à l'action. Des concepts issus de la psychologie, de la stratégie et des sciences humaines sont expliqués simplement, appuyés par des schémas pour aller à l'essentiel, afin d'éclairer sans complexifier. Une table d'orientation permet de trouver rapidement les réponses adaptées à vos besoins : prendre une décision, mieux travailler avec les autres, gérer ses priorités ou prendre du recul. Pour mieux comprendre les dynamiques à l'oeuvre et transformer les poisons du travail en leviers de clarté et de discernement, voici un antidote à utiliser au quotidien !