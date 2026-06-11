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Antidote

Yann Le Chanony

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Pression permanente, surcharge d'informations, décisions brouillées, relations de travail sous tension... Le quotidien professionnel est traversé de poisons invisibles qui altèrent la lucidité, l'efficacité et la capacité à donner du sens à l'action. L' auteur propose 100 remèdes concrets pour identifier ces situations et y faire face. Chaque principe repose sur une progression structurée : définir le problème, comprendre les enjeux, décrypter le fonctionnement et passer à l'action. Des concepts issus de la psychologie, de la stratégie et des sciences humaines sont expliqués simplement, appuyés par des schémas pour aller à l'essentiel, afin d'éclairer sans complexifier. Une table d'orientation permet de trouver rapidement les réponses adaptées à vos besoins : prendre une décision, mieux travailler avec les autres, gérer ses priorités ou prendre du recul. Pour mieux comprendre les dynamiques à l'oeuvre et transformer les poisons du travail en leviers de clarté et de discernement, voici un antidote à utiliser au quotidien !

Par Yann Le Chanony
Chez Gereso Editions

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Auteur

Yann Le Chanony

Editeur

Gereso Editions

Genre

Carrière et réussite

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Antidote

Yann Le Chanony

Paru le 11/06/2026

Gereso Editions

27,00 €

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