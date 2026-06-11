Le démon intérieur

"Puisqu'il vaut toujours mieux être en terrain connu, souffrez que je me présente : je suis le Diable. A tout le moins, je suis son mandataire, un représentant dûment accrédité, je fais partie de son organisation et de lui-même dans un sens intimement essentiel, étant la chair de sa chair immatérielle, l'esprit de son esprit profondément antisocial. J'accomplis pour lui (en fait, à proprement parler, pour eux : il est toute une entreprise, pareil à un essaim de mouches - voir "Mon nom est Légion : car nous sommes nombreux") des petits boulots : une tentation de temps en temps, un peu de travail d'ordre général sur le terrain, mais surtout des possessions démoniaques - ma spécialité". Depuis un millénaire et l'idée brillante du richissime et pervers duc Sighvat Ill, un choeur de moines peut prier pour votre âme, implorant, grâce à un chant ininterrompu, la paix divine et le pardon pour vos péchés. Contre une donation... généreuse de votre vivant. Les moines de la Troisième Corne sont si pieux que le Très Haut ne peut rien leur refuser, c'est bien connu. C'est dans ce monastère, aux dévots investis d'une si haute mission, que notre infernal narrateur exerce... Traduit de l'anglais par Michel Pagel.