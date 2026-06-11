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ABC BOOKS - Le petit bac littéraire - Le jeu de cartes

Creations Calliopee

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Préparez-vous à vivre des parties endiablées avec ABC Books, le jeu de société qui célèbre les amoureux des livres et des histoires captivantes ! ABC Books revisite les codes du petit bac en vous plongeant dans l'univers riche et passionnant de la littérature. A chaque tour, un thème livre vous est proposé. Soyez précis et réactifs pour citer les titres d'oeuvres en lien avec le sujet. Votre culture littéraire sera sans cesse mise à l'épreuve ! Mais gare aux cartes spéciales qui viendront semer le chaos et défier votre vivacité d'esprit : " Plot Twist ", " Panne de lecture " ou encore " Page Blanche " ! Fêtez votre amour des livres comme il se doit avec ce jeu convivial et accrocheur ! ABC Books s'impose comme le nouveau must pour toutes vos soirées littéraires. Une ode aux mots et aux livres, à partager sans modération ! A partir de 2 joueurs Parties de 30 minutes

Par Creations Calliopee
Chez 404 Editions

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Auteur

Creations Calliopee

Editeur

404 Editions

Genre

Jeux de société

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ABC BOOKS - Le petit bac littéraire - Le jeu de cartes

Creations Calliopee

Paru le 11/06/2026

150 pages

404 Editions

9,95 €

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Scannez le code barre 9791032410615
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