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Escales gourmandes : saveurs des outre-mer

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Le service militaire adapté présent dans les territoires d'Outre-mer depuis 1961, vous invite à une découverte gourmande des saveurs de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion. Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française. En vous plongeant dans cet ouvrage, c'est un voyage unique que nous vous proposons, un voyage dans le monde des saveurs ultramarines. Avec plus de 70 recettes d'entrées, de plats, de desserts et même des cocktails, vous pourrez à votre tour devenir les ambassadeurs d'un pan unique des cultures d'Outre-mer. Ces recettes ont été élaborées par les volontaires et encadrants des sept régiments du SMA. Ce sont des goúts et des saveurs que nous vous proposons de pouvoir simplement réaliser chez vous. Vous découvrirez comment réaliser un velouté de pois d'Angole, ou surprendre vos amis avec un Couac-boulé comme si vous étiez en Guyane, vous apprendrez à préparer en carpaccio les crevettes bleues de Nouvelle-Calédonie et enfin vous saurez vous laisser tenter parla douceur d'une tarte à la christophine ou d'un blanc-manger coco.

Par Militaire ad Service
Chez Orphie

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Auteur

Militaire ad Service

Editeur

Orphie

Genre

Guides gastronomiques

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Escales gourmandes : saveurs des outre-mer

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Paru le 11/06/2026

Orphie

14,50 €

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