Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Les aventures d'Ethan et Inaya au zoo-refuge de Guyane

Amoravain Celine, Céline Amoravain, Céline Borget

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ethan est un petit garçon guyanais qui adore se promener dans la nature et faire découvrir à ses amis ses lieux préférés en Guyane. Dans cet ouvrage, Ethan emmène son amie Inaya à la rencontre de la faune sauvage. Au zoo-refuge de Guyane, ce sont plus de 70 espèces d'animaux qui sont hébergés et soignés : cabiaïs, aras, caïmans, jaguars, singes, ibis rouges... Suivez-les dans leur aventure pour découvrir des animaux fascinants ainsi que les coulisses du zoo-refuge, en compagnie des soigneurs, du vétérinaire et de l'éthologue.

Par Amoravain Celine, Céline Amoravain, Céline Borget
Chez Orphie

|

Auteur

Amoravain Celine, Céline Amoravain, Céline Borget

Editeur

Orphie

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les aventures d'Ethan et Inaya au zoo-refuge de Guyane par Amoravain Celine, Céline Amoravain, Céline Borget

Commenter ce livre

 

Les aventures d'Ethan et Inaya au zoo-refuge de Guyane

Amoravain Celine, Céline Amoravain, Céline Borget

Paru le 11/06/2026

48 pages

Orphie

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791029807893
9791029807893
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.