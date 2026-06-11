Les aventures d'Ethan et Inaya au zoo-refuge de Guyane

Ethan est un petit garçon guyanais qui adore se promener dans la nature et faire découvrir à ses amis ses lieux préférés en Guyane. Dans cet ouvrage, Ethan emmène son amie Inaya à la rencontre de la faune sauvage. Au zoo-refuge de Guyane, ce sont plus de 70 espèces d'animaux qui sont hébergés et soignés : cabiaïs, aras, caïmans, jaguars, singes, ibis rouges... Suivez-les dans leur aventure pour découvrir des animaux fascinants ainsi que les coulisses du zoo-refuge, en compagnie des soigneurs, du vétérinaire et de l'éthologue.