111 Lieux en Corse à ne pas manquer

La Corse recèle des trésors parfois oubliés. Parcourez tous les recoins de cette île empreinte d'histoires et de croyances à travers une sélection de lieux méconnus aux particularités insolites. Au coeur du maquis ou au détour d'une rue d'un village abandonné, vous pourriez tomber sur une grotte préhistorique ou un haut lieu de la Résistance corse ! Laissez-vous séduire par une cascade protégée par les fougères géantes ou allez prendre un bain naturellement chaud au bord d'une rivière pour un moment hors du quotidien. Entre les promenades, ateliers d'artisans, restaurants ou domaines viticoles, découvrez 111 nouvelles merveilles de l'île de Beauté. Mais chut, attention à ne pas trop en révéler sur notre petit coin de paradis.