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111 Lieux en Corse à ne pas manquer

Elodie Sechi

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La Corse recèle des trésors parfois oubliés. Parcourez tous les recoins de cette île empreinte d'histoires et de croyances à travers une sélection de lieux méconnus aux particularités insolites. Au coeur du maquis ou au détour d'une rue d'un village abandonné, vous pourriez tomber sur une grotte préhistorique ou un haut lieu de la Résistance corse ! Laissez-vous séduire par une cascade protégée par les fougères géantes ou allez prendre un bain naturellement chaud au bord d'une rivière pour un moment hors du quotidien. Entre les promenades, ateliers d'artisans, restaurants ou domaines viticoles, découvrez 111 nouvelles merveilles de l'île de Beauté. Mais chut, attention à ne pas trop en révéler sur notre petit coin de paradis.

Par Elodie Sechi
Chez Emons Verlag

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Auteur

Elodie Sechi

Editeur

Emons Verlag

Genre

Corse

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111 Lieux en Corse à ne pas manquer

Elodie Sechi

Paru le 11/06/2026

240 pages

Emons Verlag

18,95 €

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Scannez le code barre 9783740824693
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