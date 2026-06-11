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Le Cantique de saint François

Guillebon jacques De

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Après un long voyage d'études en Italie, Frédéric Ozanam réintroduit en 1847 la pensée et la littérature franciscaines en France, et notamment le "Cantique des créatures" (Laudato si), qui aujourd'hui célèbre était alors presque inconnu en France. A travers les figures de François et de ses disciples comme Jacopone de Todi, il montre comment la pensée franciscaine de dépouillement, de louange et d'adoration a ensemencé toute l'Europe médiévale et accouché d'une poésie nouvelle, dont Dante, Pétrarque ou Le Tasse sauront faire leur miel. Une étude historique, spirituelle et mystique par le bienheureux Frédéric Ozanam qui fut, en plus de l'apôtre des pauvres, un des plus grands universitaires polyglottes du XIXe siècle.

Par Guillebon jacques De
Chez Editions de la onzième heure

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Auteur

Guillebon jacques De

Editeur

Editions de la onzième heure

Genre

Témoins

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Le Cantique de saint François

Guillebon jacques De

Paru le 16/07/2026

300 pages

Editions de la onzième heure

23,00 €

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