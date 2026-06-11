Le Cantique de saint François

Après un long voyage d'études en Italie, Frédéric Ozanam réintroduit en 1847 la pensée et la littérature franciscaines en France, et notamment le "Cantique des créatures" (Laudato si), qui aujourd'hui célèbre était alors presque inconnu en France. A travers les figures de François et de ses disciples comme Jacopone de Todi, il montre comment la pensée franciscaine de dépouillement, de louange et d'adoration a ensemencé toute l'Europe médiévale et accouché d'une poésie nouvelle, dont Dante, Pétrarque ou Le Tasse sauront faire leur miel. Une étude historique, spirituelle et mystique par le bienheureux Frédéric Ozanam qui fut, en plus de l'apôtre des pauvres, un des plus grands universitaires polyglottes du XIXe siècle.