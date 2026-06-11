Affaires Criminelles N° 7

Affaires Criminelles est la revue de référence du True Crime . Ce 7éme numéro, paru au début de l'été 2026, vous raconte plus de 15 affaires criminelles qui ont ému ou fasciné l'opinion publique. Epstein : les femmes dans l'ombre du prédateur Qui étaient réellement les femmes qui gravitaient autour de Jeffrey Epstein ? Jusqu'où allait leur implication ? Ont-elles été complices, victimes ou les deux à la fois ? Dans ce nouveau numéro d'Affaires Criminelles, plongez au coeur de l'une des affaires les plus retentissantes du XXIe siècle. A travers une enquête inédite, découvrez le rôle de Ghislaine Maxwell, la diabolique associée du milliardaire déchu, mais aussi celui de Karyna Shuliak, sa dernière compagne, restée à ses côtés jusqu'aux derniers jours d'un scandale qui continue de révéler ses zones d'ombre. Le grand dossier : Les enfants tueurs Comment des gamins peuvent-ils se transformer en meurtriers ? C'est l'une des questions les plus dérangeantes de la criminologie. Dans un dossier exceptionnel, Affaires Criminelles explore quatre affaires qui ont bouleversé le monde entier : - Mary Bell, 11 ans, devenue l'une des plus jeunes tueuses condamnées de Grande-Bretagne. - Alyssa Bustamante, une adolescente fascinée par l'idée de tuer. - Pierre Folliot, auteur d'un effroyable drame familial en Normandie. - Les soeurs Khatchatourian, accusées du meurtre de leur père après des années de violences et d'abus. Des enquêtes saisissantes qui interrogent la responsabilité, la souffrance et les mécanismes qui conduisent certains enfants à commettre l'irréparable. Les grandes affaires du numéro - Dennis Rader, le tueur BTK, père de famille modèle et assassin méthodique pendant plus de trente ans. - Louis Poirson, le mystérieux " Rambo de l'Eure ". - Le meurtre de la baronne Ullens, une tragédie familiale au coeur de la haute société belge. - L'affaire Mannechez, où le tabou de l'inceste se trouve au centre de l'enquête. - Louis Althusser, le philosophe dont le crime continue de diviser juristes et psychiatres. - Les disparus de Boutiers, ou comment une famille entière s'est volatilisée le soir de Noêl en 1972 - et bien d'autres affaires passionnantes... Témoignages et rencontres exclusives - Valérie Benaïm : "toutes les 13 minutes un enfant disparaît en France" - Bernard Marc, pionnier de la médecine légale en France - Dr Olivier Pascal, figure légendaire de la police scientifique française Pourquoi lire ce numéro ? - Parce que certaines affaires dépassent la fiction. - Parce que derrière chaque crime, il y a souvent une histoire humaine touchante. Entre le mystère Epstein, les enfants tueurs, les grands prédateurs criminels et les témoignages exclusifs de professionnels du crime, ce numéro d'Affaires Criminelles vous entraîne dans les zones les plus sombres de la nature humaine. Une revue de 128 pages, richement illustrée et documentée. Une lecture fascinante, impossible à lâcher. ATTENTION : risque élévé de lecture addictive et passionnée !!!