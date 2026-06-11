Guide de préparation à l'entrée en formation AES

L'entrée en formation d'Accompagnement Educatif et Social (AES) sélectionne les candidats sur un dossier de candidature et une épreuve orale d'admission. Cet ouvrage vous permettra de vous préparer à l'ensemble de celles-ci. L'auteure, formatrice AES et membre du jury pour l'entrée en formation AES, propose un programme complet permettant de comprendre les attentes du jury, de réviser les connaissances nécessaires et d'acquérir la méthodologie pour réussir son dossier de candidature et son épreuve orale d'admission. Partie 1 Comprendre la formation et le métier d'AES : développe tous les secteurs d'activités professionnelles ainsi que le programme de formation. Partie 2 Avoir les connaissances nécessaires pour réussir son dossier de candidature et son épreuve orale d'admission : propose en 3 chapitres, les 13 grands thèmes du travail social + QCM d'évaluation, les questions d'actualité du secteur social et médico-social + QCM d'évaluation, une liste de lecture et autres ressources pour compléter sa réflexion. Partie 3 Réussir son dossier de candidature pour la sélection : accompagne le candidat à l'aide d'exemples complets et les erreurs à éviter : le CV, la lettre de motivation et le projet professionnel. Partie 4 Réussir son épreuve orale d'admission : détaille les attentes du jury, illustre une mise en situation étape par étape durant les 30 minutes de l'épreuve suivie des 30 questions fréquentes du jury et les 15 erreurs éliminatoires, puis l'auteure propose des conseils pour transformer son stress en ressource (accompagnés de vidéos). Partie 5 Apprendre à apprendre pour le candidat et le futur étudiant AES : présente les techniques d'apprentissage efficaces pour mieux organiser son travail et son temps ainsi qu'optimiser son attention et sa motivation...