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Guide de préparation à l'entrée en formation puéricultrice

Marie-Jeanne Lorson

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L'entrée en formation de puéricultrice sélectionne les candidats sur une épreuve d'admissibilité sur dossier et une épreuve orale d'admission. Cet ouvrage vous permettra de vous préparer à l'ensemble de celles-ci. L'auteure propose un programme complet permettant de comprendre les attentes du jury, de réviser les connaissances nécessaires et d'acquérir la méthodologie pour réussir son épreuve d'admissibilité sur dossier et son épreuve orale d'admission. Partie 1 La présentation du métier, de la formation et des modalités d'entrée : développe tous les secteurs d'activités professionnelles, le programme de formation ainsi que les nouvelles modalités d'entrée en formation puéricultrice. Partie 2 Vérification des prérequis nécessaires pour réussir son épreuve d'admissibilité sur dossier et son épreuve orale d'admission : propose en 2 chapitres, les définitions et les concepts à connaître et 5 séries composées de 40 QCM, de 10 QROC et d'une situation (soit au total : 200 QCM, 50 QROC et 5 situations) pour mettre à jour vos connaissances. Partie 3 Réussir son épreuve d'admissibilité sur dossier : accompagne le candidat à l'aide d'exemples complets et d'une méthodologie pour la réalisation du projet professionnel et de l'analyse de situation. Partie 4 Réussir son épreuve orale d'admission : détaille les objectifs et les attentes du jury ainsi que l'organisation de votre présentation illustrée d'un exemple suivie de 25 questions fréquentes du jury portant sur trois axes : - le projet professionnel, - l'analyse de situation, - le candidat (connaissances, motivation, situation, organisation...).

Par Marie-Jeanne Lorson
Chez Setes

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Auteur

Marie-Jeanne Lorson

Editeur

Setes

Genre

Carrières sanitaires et social

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Guide de préparation à l'entrée en formation puéricultrice

Marie-Jeanne Lorson

Paru le 11/06/2026

200 pages

Setes

20,00 €

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