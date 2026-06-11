Mon jeu de 7 familles pour débuter en histoire - CM1-CM2

Un jeu de 7 familles pédagogique pour accompagner les révisions du programme d'histoire, à destination des élèves de CM1 et CM2. Ce jeu de 7 familles comprend 49 cartes illustrées abordant les thématiques du programme d'histoire. Chaque famille représente une période historique, afin que l'enfant se représente l'histoire chronologiquement. De plus, 7 cartes "Bonus" permettent à l'enfant de répondre à des questions complémentaires. Aussi, le livret pédagogique propose des pistes pour élargir la réflexion de l'enfant dans son initiation à cette matière primordiale.