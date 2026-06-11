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Le Rêve de Marie-Hélise

Antonin Malroux

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Ce jour-là, au square, Marie-Hélise croise la route de Pierre Destourbe. Ensemble, ils observent une femme allaitant son bébé, scène tendre et touchante qui fait naître en eux une émotion inattendue. La jeune fille, sensible et solitaire, a grandi à l'Assistance publique. Pierre, paysan retraité, porte, lui, le deuil de sa femme et de son enfant, demeurant seul avec son fidèle chien, Padouille. Leurs confidences et leur amitié nouvelle éveilleront chez le vieil homme une profonde introspection, et chez Marie-Hélise, la force d'affronter son destin.

Par Antonin Malroux
Chez Editions De Borée

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Auteur

Antonin Malroux

Editeur

Editions De Borée

Genre

Autres régions

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Le Rêve de Marie-Hélise

Antonin Malroux

Paru le 11/06/2026

288 pages

Editions De Borée

20,40 €

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