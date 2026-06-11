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Evadées

Alain Frèrejean

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L'Histoire offre des cas exemplaires de femmes qui échappèrent à leur condition en s'évadant des murs qui les tenaient captives : vingt-cinq histoires de courage, d'audace et de détermination. Vingt-cinq récits haletants qui sont autant de sources d'inspiration. L'Histoire présente des cas, aussi rares qu'exemplaires, de femmes qui échappèrent à leur condition en s'affranchissant des murs qui les emprisonnaient. Telle Jeanne de Leeds, qui se fit passer pour morte afin de s'évader d'un couvent écossais, en 1348. Ou encore Ellen Craft, une esclave mulâtre déguisée en gentleman blanc pour s'enfuir de Georgie avec son mari, en 1848. De l'Amérique à la Corée, du Moyen Age à nos jours, Alain Frerejean présente les évasions spectaculaires de vingt-cinq héroïnes, sans armes ni violence, sans même l'aide d'une corde. La plupart cherchaient à sauver leur propre vie ou à recouvrer leur liberté. Des souveraines, comme Marie Stuart ou la reine Hortense. Des résistantes, comme Marie-Madeleine Fourcade ou Marie-Hélène Lefaucheux. Souvent aussi des femmes d'origine modeste, telle Harriet Tubman, militante antiesclavagiste, Victorine Brocher, anarchiste communarde, ou encore Albertine Sarrazin, enfant abandonnée devenue écrivain... Plus près de nous, Nadia Murad, jeune femme yazidie devenue esclave sexuelle de Daesh, a raconté comment elle a échappé à ses bourreaux

Par Alain Frèrejean
Chez L'Archipel

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Auteur

Alain Frèrejean

Editeur

L'Archipel

Genre

Généralités

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Evadées

Alain Frèrejean

Paru le 11/06/2026

240 pages

L'Archipel

21,00 €

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