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Just Twilight - Tome 4

Dledumb, Kang Ki

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L'une des nouvelles séries les plus plébiscitées de la plateforme Webtoon, avec 25 millions de vues et plus de 330 000 abonnés. Après des années de silence et cette séparation soudaine qui les a tous deux marqués, Joon-yeong et Beom-jin se sont enfin retrouvés. L'étincelle de ce premier amour adolescent est restée intacte et donne naissance à une flamme, plus mûre, plus forte. Mais, alors qu'ils reprennent leur relation là où elle s'était arrêtée, Seung-woon, dont l'obsession pour Joon-yeong ne connaît pas de limites, fera tout pour écarter son éternel rival. Quel qu'en soit le prix.

Par Dledumb, Kang Ki
Chez Michel Lafon

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Auteur

Dledumb, Kang Ki

Editeur

Michel Lafon

Genre

Shojo/fille

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Just Twilight - Tome 4

Dledumb, Kang Ki

Paru le 11/06/2026

256 pages

Michel Lafon

14,95 €

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