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#Roman jeunesse

A nous la 6e !

Magdalena

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Découvrez la suite des aventures d'Eulalie et de sa bande ! Sala veut créer un journal pour y raconter la vie du collège ! Emportée par son enthousiasme, elle entraîne ses amis dans son grand projet. Bien vite, le trio se met au travail. Mais écrire un journal, ce n'est pas si facile. Comment dire la vérité en évitant les rumeurs et sans vexer personne ? Bientôt, Eulalie va comprendre que, lorsqu'on écrit, il faut être très prudent. Car les mots sont une arme : ils peuvent aider les autres... ou les blesser.

Par Magdalena
Chez Michel Lafon

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Auteur

Magdalena

Editeur

Michel Lafon

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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A nous la 6e !

Magdalena

Paru le 11/06/2026

160 pages

Michel Lafon

12,95 €

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