Haute-Ville, remparts, escalier du Roy d'Aragon, cimetière marin, marina, ermitage de la Trinité, phare et falaises de Pertusatu, îles Lavezzi, plage de Rondinara, producteurs et épiceries du terroir, tables locavores et bars de plage, balades littorales : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi les visites, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes - Des auteurs qui ont sillonné Bonifacio de long en large, et vous en dévoilent les secrets. - Des balades, des activités, des idées et des bons plans pour découvrir la région autrement. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier et par secteur.