Claire d'Assise et son itinéraire de vie

En s'appuyant sur les écrits de Claire d'Assise et les sources historiques, notamment le procès de canonisation, Chiara Agnese Acquadro retrace le parcours de la sainte, depuis son engagement auprès de François d'Assise jusqu'à la fondation de l'ordre des Clarisses. Elle met en lumière la dimension spirituelle de Claire, son courage et sa détermination dans la pratique de la pauvreté et de la contemplation. Enfin, elle montre comment sainte Claire a su concilier action et prière, devenant ainsi une figure majeure de la spiritualité chrétienne. Ce livre est, selon Mgr Eric Bidot, capucin, "une introduction unique pour partager l'expérience spirituelle de la première femme à écrire une règle reconnue par l'Eglise" . Devenu un ouvrage de référence, il est remis aux postulantes qui souhaitent entrer dans l'ordre qu'elle a fondé pour embrasser une vie de pauvreté, partagée en communauté et rythmée par la prière.