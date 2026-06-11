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#Essais

Claire d'Assise et son itinéraire de vie

Chiara Agnese Acquadro, André Ménard

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En s'appuyant sur les écrits de Claire d'Assise et les sources historiques, notamment le procès de canonisation, Chiara Agnese Acquadro retrace le parcours de la sainte, depuis son engagement auprès de François d'Assise jusqu'à la fondation de l'ordre des Clarisses. Elle met en lumière la dimension spirituelle de Claire, son courage et sa détermination dans la pratique de la pauvreté et de la contemplation. Enfin, elle montre comment sainte Claire a su concilier action et prière, devenant ainsi une figure majeure de la spiritualité chrétienne. Ce livre est, selon Mgr Eric Bidot, capucin, "une introduction unique pour partager l'expérience spirituelle de la première femme à écrire une règle reconnue par l'Eglise" . Devenu un ouvrage de référence, il est remis aux postulantes qui souhaitent entrer dans l'ordre qu'elle a fondé pour embrasser une vie de pauvreté, partagée en communauté et rythmée par la prière.

Par Chiara Agnese Acquadro, André Ménard
Chez Salvator

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Auteur

Chiara Agnese Acquadro, André Ménard

Editeur

Salvator

Genre

Vie des saints

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Claire d'Assise et son itinéraire de vie

Chiara Agnese Acquadro, André Ménard

Paru le 11/06/2026

146 pages

Salvator

15,00 €

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Scannez le code barre 9782706731143
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