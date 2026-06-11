POUR COURIR PLUS VITE ET SANS DOULEUR, VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE MEILLEURES CHAUSSURES... MAIS DE MEILLEURS PIEDS ! Que vous soyez un coureur débutant ou un marathonien chevronné, Mieux courir grâce au pied nu vous invite à une véritable révolution biomécanique. Conçu par " Barefoot Ken Bob ", le pape de la discipline, ce guide pratique vous apprend à réveiller vos pieds, ces capteurs super-sensoriels trop longtemps coupés du sol par des chaussures high tech toujours plus amorties. En introduisant le "pied nu" dans votre pratique, même de façon occasionnelle, vous activez le "feetback" : un retour sensoriel immédiat qui corrige naturellement votre technique de course et optimise votre foulée. Vous apprendrez à transformer vos jambes en puissants ressorts grâce au genou fléchi, réduisant ainsi les chocs sur vos articulations de façon considérable. Pourquoi sauter le pas ? Moins de blessures : vous renforcez vos pieds et adoptez une foulée plus protectrice pour les genoux et le dos. Performances boostées : des études le prouvent, courir pieds nus est plus économe en oxygène. Vous gagnerez en puissance et en vitesse, même lorsque vous portez des chaussures. Sensations pures : vous redécouvrez le plaisir enfantin et exaltant de sentir le sol et de "? courir juste ? ". N'attendez plus que vos chaussures vous dictent votre foulée. Retrouvez vos pieds, libérez votre course et rejoignez la révolution du mouvement naturel ? !