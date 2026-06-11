La responsabilité maçonnique

Ce que signifie être franc-maçon aujourd'hui ? Un vent mauvais souffle sur nos démocraties. Entre la montée des populismes, l'emprise technologique des géants du numérique, et l'émergence des "Lumières sombres" - une idéologie radicale prônant la fin de l'idéal égalitaire et démocratique -, notre humanité semble vaciller. Face à cette brutalité inédite, la franc-maçonnerie, forte de ses trois cents ans d'histoire, peut-elle encore peser sur le destin de la Cité ? Jean-Michel Dardour livre ici un témoignage personnel et percutant, fruit de trente années d'engagement maçonnique. Loin des manuels de symbolisme classiques, il interroge l'essence même de ce qui relie les Hommes : la fraternité. Cette dernière est-elle une utopie inatteignable, un simple voeu pieux, ou un véritable rempart nécessitant un combat quotidien ? S'appuyant sur des figures majeures de la pensée humaniste, de la révolte d'Albert Camus au solidarisme de Léon Bourgeois, l'auteur nous exhorte à ne pas céder à la banalité du mal ni à l'indifférence. Il nous invite à développer une "spiritualité augmentée" et à assumer notre vulnérabilité pour devenir ces "héros fragiles" du quotidien, capables d'allier force intérieure et éthique de responsabilité. Car, comme l'écrivait Victor Hugo : "Aimer, c'est agir ! " .