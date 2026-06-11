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En quête de sens

Julien Peron

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6 escales vers le bonheur... De quoi auriez-vous besoin pour être heureux ? Dans une société qui nous vend quotidiennement la course au bonheur, nous sommes nombreux à nous fixer des objectifs, et à mener cette course effrénée tant qu'ils ne sont pas atteints. Mais après ? Une fois que nous avons obtenu le dernier téléphone, la maison, le chat, que nous nous sommes mariés, avons eu des enfants... Quand la sensation de plaisir diminue, que la saveur de la réussite disparaît et que le vide refait surface, que reste-t-il ? Généralement de la frustration, de l'envie, mais certainement pas du bonheur... Après avoir exploré dans son premier livre des actions concrètes qui passent par le corps pour insuffler du bonheur dans notre quotidien, notamment grâce à une hygiène de vie saine, ce deuxième livre se penche sur les fondements invisibles du bonheur : l'éducation, la connaissance de soi, la gratitude, la spiritualité, l'amour et l'intuition. Ces éléments, combinés au bien-être physique, offrent une vision holistique du bonheur et vous aideront, jour après jour, à prendre soin de votre santé mentale. Et si ce livre arrivait dans vos mains pile au bon moment ?

Par Julien Peron
Chez Eyrolles

|

Auteur

Julien Peron

Editeur

Eyrolles

Genre

Connaissance de soi

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En quête de sens

Julien Peron

Paru le 11/06/2026

Eyrolles

8,20 €

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