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Tour du monde des terres françaises oubliées

Bruno Fuligni

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L'empire colonial français est mort, mais le drapeau tricolore flotte encore sur nombre de terres exotiques et bizarres. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la France ne se limite donc pas à sa métropole et à ses DOM bien connus : un examen attentif des cartes révèle des extensions inattendues du territoire national. Sans léser personne, sans opprimer aucun peuple autochtone, notre beau pays conserve, à l'insu de tous, un petit empire, discret, clandestin, surprenant. L'archipel des Chesterfield, les îlots contestés, de Hunter et Matthew, les domaines français de Sainte-Hélène, l'île basque de Floreana, l'introuvable île des Démons ou le mystérieux récif Ernest-Legouvé... Visitez ces terres françaises oubliées de tous !

Par Bruno Fuligni
Chez Eyrolles

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Auteur

Bruno Fuligni

Editeur

Eyrolles

Genre

Récits de voyage

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Tour du monde des terres françaises oubliées

Bruno Fuligni

Paru le 11/06/2026

Eyrolles

9,90 €

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Scannez le code barre 9782416019135
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