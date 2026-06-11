Tour du monde des terres françaises oubliées

L'empire colonial français est mort, mais le drapeau tricolore flotte encore sur nombre de terres exotiques et bizarres. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la France ne se limite donc pas à sa métropole et à ses DOM bien connus : un examen attentif des cartes révèle des extensions inattendues du territoire national. Sans léser personne, sans opprimer aucun peuple autochtone, notre beau pays conserve, à l'insu de tous, un petit empire, discret, clandestin, surprenant. L'archipel des Chesterfield, les îlots contestés, de Hunter et Matthew, les domaines français de Sainte-Hélène, l'île basque de Floreana, l'introuvable île des Démons ou le mystérieux récif Ernest-Legouvé... Visitez ces terres françaises oubliées de tous !