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Géopolitique du tourisme

Bruno Lavagna, Marie-Laure Desmet

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Après l'arrêt total provoqué par le Covid-19, le tourisme a retrouvé voire dépassé les chiffres de 2019, confirmant son fort potentiel de croissance. Devenu un levier majeur de rayonnement et de soft power, il s'intègre désormais pleinement dans les stratégies de promotion territoriale. Mais cet essor se heurte à de nouveaux défis : mutations géographiques et climatiques, recomposition du monde en zones d'influence, et remise en question d'une expansion continue depuis 1945, portée par la mondialisation. L'activité touristique transforme également les territoires pour répondre aux attentes des visiteurs, créant des espaces vitrines parfois en décalage avec les modes de vie locaux, notamment dans les pays en développement. Spécialistes, les auteurs proposent 40 fiches documentées pour cerner les enjeux et les défis du secteur. L'ensemble est illustré de cartes, de graphiques et de tableaux.

Par Bruno Lavagna, Marie-Laure Desmet
Chez Eyrolles

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Auteur

Bruno Lavagna, Marie-Laure Desmet

Editeur

Eyrolles

Genre

Géopolitique

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Géopolitique du tourisme

Bruno Lavagna, Marie-Laure Desmet

Paru le 11/06/2026

184 pages

Eyrolles

19,90 €

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Scannez le code barre 9782416019128
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