Géopolitique du tourisme

Après l'arrêt total provoqué par le Covid-19, le tourisme a retrouvé voire dépassé les chiffres de 2019, confirmant son fort potentiel de croissance. Devenu un levier majeur de rayonnement et de soft power, il s'intègre désormais pleinement dans les stratégies de promotion territoriale. Mais cet essor se heurte à de nouveaux défis : mutations géographiques et climatiques, recomposition du monde en zones d'influence, et remise en question d'une expansion continue depuis 1945, portée par la mondialisation. L'activité touristique transforme également les territoires pour répondre aux attentes des visiteurs, créant des espaces vitrines parfois en décalage avec les modes de vie locaux, notamment dans les pays en développement. Spécialistes, les auteurs proposent 40 fiches documentées pour cerner les enjeux et les défis du secteur. L'ensemble est illustré de cartes, de graphiques et de tableaux.