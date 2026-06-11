Tarot Tuto : le Rider-Waite simplifié

Avec Tarot Tuto, plus besoin de livret ni d'apprendre par coeur ! Dans ce coffret, vous trouverez les 78 cartes mythiques du tarot Rider-Waite avec toutes les informations essentielles pour lire les cartes en un clin d'oeil : - Illustrations authentiques de Pamela Colman Smith. - Résumé de la carte. - Correspondances. - Clefs d'interprétation à l'endroit et à l'envers. Emmanuelle Iger est une référence du tarot en France. Elle transmet son savoir à travers des formations, des conférences et de nombreux ouvrages dont Les Antisèches du Tarot et le Tarot de Marseille (Ed. Animae).