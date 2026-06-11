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Tarot Tuto : le Rider-Waite simplifié

Emmanuelle Iger

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Avec Tarot Tuto, plus besoin de livret ni d'apprendre par coeur ! Dans ce coffret, vous trouverez les 78 cartes mythiques du tarot Rider-Waite avec toutes les informations essentielles pour lire les cartes en un clin d'oeil : - Illustrations authentiques de Pamela Colman Smith. - Résumé de la carte. - Correspondances. - Clefs d'interprétation à l'endroit et à l'envers. Emmanuelle Iger est une référence du tarot en France. Elle transmet son savoir à travers des formations, des conférences et de nombreux ouvrages dont Les Antisèches du Tarot et le Tarot de Marseille (Ed. Animae).

Par Emmanuelle Iger
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Emmanuelle Iger

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Arts divinatoires

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Tarot Tuto : le Rider-Waite simplifié

Emmanuelle Iger

Paru le 11/06/2026

82 pages

Leduc.s éditions

19,95 €

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Scannez le code barre 9782385642143
9782385642143
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