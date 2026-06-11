Fred ! part dans l'espace

Une aventure pleine de surprises et de manipulations en compagnie de Fred, le petit chien super débrouillard ! Fred découvre l'espace pour la première fois. Grâce à sa valise magique remplie d'indices, il embarque dans une fusée pour un voyage sur la Lune. Entre découverte des planètes, étoiles filantes et exploration de la Lune, Fred vit une grande aventure faite de nombreuses interactions (volets à soulever, roues à tourner). Une histoire tendre, drôle et ultra-participative pour stimuler la curiosité des jeunes enfants de 2 à 3 ans.