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#Album jeunesse

Fred ! part dans l'espace

Jenny Wren

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Une aventure pleine de surprises et de manipulations en compagnie de Fred, le petit chien super débrouillard ! Fred découvre l'espace pour la première fois. Grâce à sa valise magique remplie d'indices, il embarque dans une fusée pour un voyage sur la Lune. Entre découverte des planètes, étoiles filantes et exploration de la Lune, Fred vit une grande aventure faite de nombreuses interactions (volets à soulever, roues à tourner). Une histoire tendre, drôle et ultra-participative pour stimuler la curiosité des jeunes enfants de 2 à 3 ans.

Par Jenny Wren
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Jenny Wren

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Tout-carton

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Fred ! part dans l'espace

Jenny Wren

Paru le 11/06/2026

12 pages

1, 2, 3 Soleil !

11,95 €

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Scannez le code barre 9782384536764
9782384536764
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