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#Album jeunesse

Petit Loup

Peter Donnelly

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Une histoire tendre et lumineuse sur la confiance en soi et le fait d'être soi-même. La grande Cérémonie du Cri approche : pour être admis dans la meute, chaque louveteau doit pousser son plus beau hurlement. Sauf que Petit Loup, lui, n'arrive qu'à émettre un petit couinement... Entre angoisse, entraînements et encouragements de Grand Loup, il va découvrir qu'il existe plus d'une façon de se faire entendre. Une histoire simple, rassurante et très expressive, portée par des illustrations pleines de fraîcheur pour apprendre à apprivoiser ses peurs et à affirmer ce qui nous rend unique.

Par Peter Donnelly
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Peter Donnelly

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Autres éditeurs (U à Z)

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Petit Loup

Peter Donnelly

Paru le 11/06/2026

32 pages

1, 2, 3 Soleil !

13,95 €

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Scannez le code barre 9782384536702
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