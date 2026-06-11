Aux quatre coins du globe

" Les romans qui vous tiennent éveillé jusqu'au petit jour sont denrée rare. Dans un style parfait, Goddard vous manipule d'une main de maître. " Stephen King Printemps 1919. Après la disparition de son père, un diplomate anglais mort pendant la Conférence de la paix à Paris, James Maxted est bien décidé à faire toute la lumière sur cet événement tragique. Des zones d'ombre restent en effet à élucider et il est persuadé qu'une vieille connaissance de son père détient la vérité : le maître espion allemand Fritz Lemmer. Voulant en savoir plus sur les rapports qu'entretenaient les deux hommes, James décide d'infiltrer le réseau de Lemmer, afin de pouvoir enquêter en toute discrétion. Très vite, une première mission lui est confiée : récupérer un document mystérieux sur les îles Orcades, en Ecosse, où la flotte de guerre allemande est consignée. Risquant à chaque instant d'être démasqué, James découvre que sa tâche s'avère bien plus compliquée que prévu. Deuxième volume de La Trilogie du monde , cette incursion dans le milieu de l'espionnage avec, au coeur du récit, un maître espion aussi fascinant qu'insaisissable, est en tout point digne des meilleurs romans de John le Carré. Avec une intrigue aux multiples coups de théâtre et une galerie de personnages complexes, Robert Goddard signe un récit captivant, à la croisée du thriller politique et du roman historique.