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A la rencontre des félins

Vicky Barker, Susan Martineau

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Le livre idéal pour les amoureux de nos compagnons à quatre pattes et pour tous les petits curieux du monde naturel. "Quels sont les différents félins ? Quel est le plus grand félin au monde ? Et que cherche à te dire ton chat ? Pars à la rencontre de petits chats mignons et de grands félins féroces pour trouver les réponses à ces questions, et à bien d'autres ! Tu découvriras des léopards bondissants, des guépards rapides comme l'éclair, des troupes de lions... et même des félins mystérieux dont tu n'as peut-être jamais entendu parler ! Le livre idéal pour les amoureux de nos compagnons à quatre pattes et pour tous les petits curieux du monde naturel".

Par Vicky Barker, Susan Martineau
Chez Kimane

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Auteur

Vicky Barker, Susan Martineau

Editeur

Kimane

Genre

Animaux sauvages

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A la rencontre des félins

Vicky Barker, Susan Martineau

Paru le 11/06/2026

40 pages

Kimane

15,95 €

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Scannez le code barre 9782383224631
9782383224631
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