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Paris secret et insolite

Rodolphe Trouilleux

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Vendu à plus de 200 000 exemplaires, Paris secret et insolite se met à la page en intégrant quelques nouvelles découvertes. Elles prennent place parmi quelque 160 curiosités méritant le,détour dont des cartes permettent de repérer la situation d'un coup d'oeil. Le principe reste inchangé d'orir au promeneur d'enrichir ses promenades et de nourrir unmusée -aussi imaginaire que personnel - de lieux rares et decuriosités. Parmi ceux et celles-ci, un ancien cabinet de lecture, des stalactites dans une grotte, des lampadaires télescopiques, des bastions oubliés, une villa palladienne, une pagode, des pierres tombales voyageuses, des voûtes du ¿¿e siècle dans le métro, une fausse maison médiévale, un mètre révolutionnaire, un appel à la mobilisation générale, un lavoir, un pendule pas comme les autres, des villas secrètes, des jardins sauvages...

Par Rodolphe Trouilleux
Chez Parigramme

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Auteur

Rodolphe Trouilleux

Editeur

Parigramme

Genre

France

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Paris secret et insolite

Rodolphe Trouilleux

Paru le 11/06/2026

Parigramme

14,90 €

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Scannez le code barre 9782373952902
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