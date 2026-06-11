Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La grande boucle de mes souvenirs

Jean-Paul Ollivier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'incontournable historien du Tour de France ouvre ses carnets et partage des coulisses qu'il n'avait encore jamais racontées. Des anecdotes et récits autour de nos plus grands champions, comme Bernard Hinault, Raymond Poulidor, Bernard Thévenet, sans oublier les incontournables Laurent Fignon, Jacques Anquetil, Raphaël Geminiani, Marco Pantani, etc. , aux moments plus secrets du peloton, Jean-Paul Ollivier nous entraîne au coeur d'une époque mythique du sport français. Au fil des pages, il fait revivre les grandes étapes, les rivalités légendaires, les instants de grâce comme les épisodes méconnus qui ont façonné l'histoire du cyclisme. Avec son sens du détail et cette mémoire fascinante qui ont fait sa réputation, " Paulo la science " nous offre bien plus qu'un livre de souvenirs, il nous propose un véritable voyage dans l'âme du Tour, avec ceux qui l'ont forgé.

Par Jean-Paul Ollivier
Chez Mareuil éditions

|

Auteur

Jean-Paul Ollivier

Editeur

Mareuil éditions

Genre

Cyclisme, VTT

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La grande boucle de mes souvenirs par Jean-Paul Ollivier

Commenter ce livre

 

La grande boucle de mes souvenirs

Jean-Paul Ollivier

Paru le 11/06/2026

Mareuil éditions

20,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782372544979
9782372544979
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.