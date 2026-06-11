La grande boucle de mes souvenirs

L'incontournable historien du Tour de France ouvre ses carnets et partage des coulisses qu'il n'avait encore jamais racontées. Des anecdotes et récits autour de nos plus grands champions, comme Bernard Hinault, Raymond Poulidor, Bernard Thévenet, sans oublier les incontournables Laurent Fignon, Jacques Anquetil, Raphaël Geminiani, Marco Pantani, etc. , aux moments plus secrets du peloton, Jean-Paul Ollivier nous entraîne au coeur d'une époque mythique du sport français. Au fil des pages, il fait revivre les grandes étapes, les rivalités légendaires, les instants de grâce comme les épisodes méconnus qui ont façonné l'histoire du cyclisme. Avec son sens du détail et cette mémoire fascinante qui ont fait sa réputation, " Paulo la science " nous offre bien plus qu'un livre de souvenirs, il nous propose un véritable voyage dans l'âme du Tour, avec ceux qui l'ont forgé.