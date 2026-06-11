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La paix soit avec vous

Leon xiv Pape

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La paix est un don inestimable... Dans un vingt-et-unième siècle, déchiré par les guerres, l'appel de Léon XIV retentit et résonne dans nos coeurs pour que la paix triomphe de toutes les guerres et de la haine, ensemencée par des idéologies qui ont perdu le sens de l'humanité. Ces textes viennent non seulement nous conforter et nous inviter à prier pour la paix mais à devenir chacun à notre mesure des artisans de paix. Que la paix soit avec vous ! est à la fois une prière, un chemin de conversion, un travail à accomplir chaque jour et la vocation profonde du chrétien.

Par Leon xiv Pape
Chez Editions Peuple Libre

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Auteur

Leon xiv Pape

Editeur

Editions Peuple Libre

Genre

Vie chrétienne

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La paix soit avec vous

Leon xiv Pape

Paru le 11/06/2026

172 pages

Editions Peuple Libre

14,90 €

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