Le plus bel été

Des fêtes étourdissantes, un incendie destructeur et une disparition troublante : l'été sera mouvementé sur l'île de Nantucket. Lorsque les Richardson, un couple richissime et mystérieux, achètent une maison à 22 millions de dollars, les passions se déchaînent sur l'île de Nantucket. Qui sont-ils ? D'où vient leur argent ? Leurs fêtes tapageuses fascinent autant qu'elles dérangent. Leur fortune ostentatoire attire autant qu'elle éveille la suspicion. Mais alors que les Richardson se trouvent sur leur yacht, leur demeure est réduite en cendres par un incendie. Et au moment où ils ont le plus besoin d'elle, leur fidèle assistante personnelle disparaît sans laisser de traces. Entre les secrets des uns et les mensonges des autres, la vérité sera-t-elle révélée au grand jour et l'harmonie rétablie sur l'île paradisiaque ?