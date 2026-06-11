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#Album jeunesse

Puzzl'art - Les Saisons

Lambilly elisabeth De

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Un livre puzzle pour découvrir la beauté et la variété des quatre saisons en reconstituant 7 oeuvres emblématiques. L'enfant découvre l'univers varié et coloré des saisons à travers des puzzles à reconstituer ! En manipulant les pièces, ils explorent les formes, les couleurs et la composition des oeuvres tout en développant leur motricité fine et leur sens de l'observation. Un premier pas ludique dans l'art moderne. Une activité ludique et éducative qui stimule l'observation, la patience et la curiosité artistique dès le plus jeune âge !

Par Lambilly elisabeth De
Chez Palette

|

Auteur

Lambilly elisabeth De

Editeur

Palette

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Puzzl'art - Les Saisons

Lambilly elisabeth De

Paru le 18/06/2026

14 pages

Palette

12,95 €

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Scannez le code barre 9782358324687
9782358324687
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