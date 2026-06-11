Puzzl'art - Les Saisons

Un livre puzzle pour découvrir la beauté et la variété des quatre saisons en reconstituant 7 oeuvres emblématiques. L'enfant découvre l'univers varié et coloré des saisons à travers des puzzles à reconstituer ! En manipulant les pièces, ils explorent les formes, les couleurs et la composition des oeuvres tout en développant leur motricité fine et leur sens de l'observation. Un premier pas ludique dans l'art moderne. Une activité ludique et éducative qui stimule l'observation, la patience et la curiosité artistique dès le plus jeune âge !