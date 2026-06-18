Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Paul Klee

Caroline Leclerc, Sylvie Delpech

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre d'activités avec des stickers repositionnables adressé aux enfants dès 4 ans pour découvrir l'univers de Paul Klee et reconstituer ses oeuvres en jouant avec les formes et les couleurs. Sur les modèles de Paul Klee, les enfants peuvent reproduire des oeuvres, mais aussi réaliser leurs propres tableaux grâce à de nombreux autocollants repositionnables. Ils pourront jouer avec les couleurs et les formes, sans hésiter à décoller, recoller ou superposer, et parvenir ainsi à réaliser des compositions personnelles étonnantes.

Par Caroline Leclerc, Sylvie Delpech
Chez Palette

|

Auteur

Caroline Leclerc, Sylvie Delpech

Editeur

Palette

Genre

Beaux arts

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Paul Klee par Caroline Leclerc, Sylvie Delpech

Commenter ce livre

 

Paul Klee

Caroline Leclerc, Sylvie Delpech

Paru le 18/06/2026

24 pages

Palette

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782358324649
9782358324649
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.