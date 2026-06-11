Ulysse et Nous - L¿Odyssée aujourd¿hui

L'Odyssée, de l'errance à la lucidité Depuis près de trois mille ans, L'Odyssée nous enseigne que l'identité humaine est une errance. Figure ancestrale de la personne occidentale, Ulysse condense les penchants et les tensions qui s'inscrivent dans notre présent. Son voyage, sans cesse contrarié et relancé, avec ses quêtes et ses épreuves, nous ressemble et nous rassemble. Jean-Louis Cianni a voulu retracer le cheminement spirituel d'Ulysse en miroir du nôtre. Un guide de lucidité qui répond à nos interrogations indiduelles et collectives.