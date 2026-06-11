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Ulysse et Nous - L¿Odyssée aujourd¿hui

Jean-Louis Cianni

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L'Odyssée, de l'errance à la lucidité Depuis près de trois mille ans, L'Odyssée nous enseigne que l'identité humaine est une errance. Figure ancestrale de la personne occidentale, Ulysse condense les penchants et les tensions qui s'inscrivent dans notre présent. Son voyage, sans cesse contrarié et relancé, avec ses quêtes et ses épreuves, nous ressemble et nous rassemble. Jean-Louis Cianni a voulu retracer le cheminement spirituel d'Ulysse en miroir du nôtre. Un guide de lucidité qui répond à nos interrogations indiduelles et collectives.

Par Jean-Louis Cianni
Chez Le Relié

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Auteur

Jean-Louis Cianni

Editeur

Le Relié

Genre

Sciences des religions

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Ulysse et Nous - L¿Odyssée aujourd¿hui

Jean-Louis Cianni

Paru le 11/06/2026

240 pages

Le Relié

18,00 €

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