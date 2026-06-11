Au-delà des Fatawas est un livre qui parle de la foi telle qu'elle se vit réellement, avec ses doutes, ses épreuves et ses combats intérieurs. A partir de situations humaines concrètes, l'auteur invite à dépasser une vision rigide de la religion pour redécouvrir un Islam de sagesse, de miséricorde et d'équilibre. Il rappelle que la fatwa n'est pas une sentence froide, mais une parole de responsabilité qui doit tenir compte des coeurs, des intentions et des réalités de la vie. Ce livre s'adresse à celles et ceux qui se sont déjà sentis jugés, perdus ou incompris dans leur cheminement spirituel, et qui cherchent une foi qui apaise, éclaire et rapproche de Dieu plutôt qu'elle n'écrase.