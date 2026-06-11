La clarté douteuse

Précis et indécis, voilà ce qui forme l'objet de notre questionnement sur la labilité de l'oeuvre littéraire et inscrit la quête scripturale dans les lieux de l'équivoque. C'est essentiellement autour de cette dualité problématique que se déploie le travail de l'écriture dans les textes en prose de Samuel Beckett, Maurice Blanchot et Robert Pinget. Il s'agit d'étudier les spécificités d'une écriture en gestation, qui prend forme et consistance dans ses paradoxes mêmes. L'enjeu de cet ouvrage consiste à cerner le rapport qui se noue entre ces trois auteurs en matière d'écriture, ce qui mène à réfléchir aux notions de précis et d'indécis et à leur déploiement dans leurs textes. Il s'agit d'interroger ce qui délimite ces deux notions et permet de repenser "? la vérité? ", non comme le lieu de l'univoque et du transparent, mais comme le foyer d'une clarté douteuse, révélatrice des tensions internes de l'écriture.