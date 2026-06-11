Mon premier calendrier

Un calendrier éphéméride pour faire de nouvelles découvertes chaque jour et s'initier à la notion de temps. Un calendrier éphéméride conçu spécialement pour les enfants qui sont à l'école maternelle. Un outil d'apprentissage de la langue et d'enrichissement du vocabulaire, des jeux autour de la numérotation, mais aussi des comptines, chansons et poèmes. Un accompagnement à l'acquisition de la notion de temps qui passe : aujourd'hui, hier, demain, mois, saisons, années. Conçu par une enseignante en classe maternelle, illustré par Tiago Americo, ce calendrier est un outil d'échange ludique entre parents, enfants et même enseignants au quotidien. Un calendrier pour chaque matin faire de nouvelles découvertes et s'initier à la notion de temps.