Un manuel rédigé par des jurys de concours au service de votre réussite ! Ce livre vous propose une préparation complète et efficace à l'épreuve écrite de mathématiques du concours de professeur des écoles réformé 2027-2028 (L3), grâce : - aux méthodes et conseils du jury ; - à des fiches de cours aérées pour maîtriser l'ensemble des savoirs disciplinaires ; - à des résumés de cours en schémas pour mémoriser facilement et de manière visuelle ; - à + de 500 QCM et exercices corrigés pour mettre en application les notions ; - à 5 sujets officiel 2026 corrigés pour vous mettre dans les conditions du jour J. OFFERT en ligne : - des parcours de révisions interactifs pour déjouer les pièges du concours ; - des tutos vidéos.