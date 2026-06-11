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Toute la Géologie et les Biogéosciences en 300 flashcards pour être prêt le jour J

Cédric Bordi, Françoise Saintpierre

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Révise seul ou à plusieurs avec cet outil clés en main, simple et efficace, à avoir partout avec toi ! Que ce soit pour réviser en dernière ligne droite avant les concours, tout au long de l'année ou durant les vacances, seul ou en groupe, le format Flashcards sera votre meilleur allié pour optimiser votre temps et vérifier vos connaissances ! Toute la géologie et la biogéoscience pour la première et la deuxième année de BCPST sont réunies ici en 300 flashcards de révisions, organisées en grandes parties : · la structure de la planète ; · la sédimentation ; · les océans et l'atmosphère ; · les techniques de géologie ; · la reconnaissance des roches ; · le climat. La mention de l'année concernée, du niveau de difficulté de la question et du nombre de fois où la carte aura été utilisée, permet une utilisation répétée en toute autonomie. Le format recto/verso, les cartes solides, prédécoupées et détachables ainsi que la boîte à construire vous feront gagner un temps certain dans vos révisions, point essentiel pour deux années sereines !

Par Cédric Bordi, Françoise Saintpierre
Chez Vuibert

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Auteur

Cédric Bordi, Françoise Saintpierre

Editeur

Vuibert

Genre

Sciences de la terre

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Toute la Géologie et les Biogéosciences en 300 flashcards pour être prêt le jour J

Cédric Bordi, Françoise Saintpierre

Paru le 11/06/2026

208 pages

Vuibert

18,90 €

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