Il était un loup...

Une réécriture macabre des contes de fées des frères Grimm. Pourquoi te retiens-je ici contre ton gré ? Pour te montrer comment tes mots peuvent tuer. En pleine nuit, dans l'ombre inquiétante d'une forêt du Hampshire, Katie, jeune autrice de polars, est brutalement kidnappée. Elle se réveille dans un vieux grenier, incapable de se souvenir de ce qui lui est arrivé et découvre un mot laissé par son ravisseur, Le Loup. Celui-ci lui impose un choix effroyable : écrire des crimes inspirés de contes de fées, des récits qui prendront vie et entraîneront la mort de véritables personnes, ou bien mourir elle-même...