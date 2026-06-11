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Le Pouvoir de l'illusion - Volume 2 La Magie de la vie

Jacques henri Paget

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Existe-t-il des techniques particulières pour attirer le succès ? Nos vies sont pleines d'imprévu, d'événements subis ou qu'il a été impossible d'anticiper. Et, sans que nous en ayons toujours conscience, des facteurs indépendants de notre volonté jouent très souvent sur notre destin. Dans son nouveau livre, l'illusionniste Jacques Paget se penche sur cette part déterminante de l'irrationnel. En s'appuyant sur sa connaissance approfondie de l'esprit humain et sur les dernières découvertes scientifiques, il nous livre quelques clés qui pourraient bien bouleverser notre existence. De manière très concrète, il nous explique en effet comment apprendre à contrôler ces facteurs " non rationnels " et, ainsi, favoriser l'inattendu. En rationalisant le non rationnel - les coups de foudre, le hasard, la chance, l'intuition, les coïncidences, le temps -, Jacques Paget nous ouvre à une perspective sidérante : celle de La Magie de la vie.

Par Jacques henri Paget
Chez Plon

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Auteur

Jacques henri Paget

Editeur

Plon

Genre

Réussite personnelle

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Le Pouvoir de l'illusion - Volume 2 La Magie de la vie

Jacques henri Paget

Paru le 11/06/2026

176 pages

Plon

19,00 €

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