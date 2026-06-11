François de Sales, l'exigence évangélique

Peste, guerres de Religion, complots politiques : François de Sales n'a pas vécu dans un monde paisible. Derrière l'auteur bien connu de l'Introduction à la vie dévote et du Traité de l'amour de Dieu, il y a le jeune prêtre lancé sur les routes du Chablais protestant, entre Genève et Evian, au péril de sa vie : il prêche, écrit, marche sans relâche, malgré l'hostilité des autorités et les dangers de la mission. Cet ouvrage rassemble trente-neuf écrits parmi les plus expressifs de cette période, entre ses années d'études et son ordination épiscopale : lettres, sermons, controverses théologiques... Chacun est replacé dans son contexte, au plus près des tensions religieuses, politiques et sociales de la fin du XVIe siècle. On y découvre un homme d'action et de prière, un marcheur infatigable, un écrivain d'une étonnante fécondité, attentif aussi bien aux humbles qu'aux puissants. Face à la violence de son temps, François de Sales oppose la douceur évangélique, sans rien céder de l'exigence doctrinale ni de l'audace missionnaire. Tel un biopic historique et spirituel, ce livre fait revivre les années décisives où s'est formé le futur évêque de Genève : un saint au coeur de la tempête, capable aujourd'hui encore d'éclairer la vie chrétienne. Préface de Mgr Marc Aillet Postface de Mgr Yves Le Saux Titulaire d'une maîtrise d'histoire de l'art, Chantal Touvet a été conservatrice du musée d'art religieux de Blois. Elle a notamment publié une Histoire des sanctuaires de Lourdes en trois volumes et a participé à l'édition d'Une extraordinaire amitié, correspondance entre François de Sales et Jeanne de Chantal.