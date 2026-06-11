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Le livre de la sagesse

Bertrand Pinçon

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C'est Bertrand Pinçon, prêtre du diocèse de Lyon, docteur en exégèse biblique de l'université de Strasbourg, actuellement enseignant des écrits de sagesse et des Psaumes à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon, qui se fait votre guide pour entrer dans le Livre de la Sagesse. Identification de l'auteur ou des auteurs, contexte scripturaire, historique, culturel et rédactionnel, analyse littéraire, structure et résumé, examen détaillé des grands thèmes, étude de la réception, de l'influence et de l'actualité, lexique des lieux et des personnes, chronologie, cartes géographiques, bibliographie : les plus grands spécialistes de l'Ecriture se font votre tuteur. "Mon ABC de la Bible" , ou la boîte à outils d'une lecture informée et vivante du Livre des Livres.

Par Bertrand Pinçon
Chez Cerf

|

Auteur

Bertrand Pinçon

Editeur

Cerf

Genre

Exégèse

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Le livre de la sagesse

Bertrand Pinçon

Paru le 11/06/2026

144 pages

Cerf

12,00 €

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