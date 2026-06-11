Quand coule le sang royal

Il n'y a pas plus dangereux qu'une couronne... Ruby, orpheline, a grandi au château royal, où elle est femme de chambre. Lorsque le roi Octavius meurt, lui léguant le trône - alors qu'il a quatre enfants en âge de lui succéder - la cour est sens dessus dessous. Pourquoi donner le royaume à une domestique, même redoutablement intelligente ? Ruby découvre bienôt que le roi a été assassiné ; et qu'elle sera la prochaine. En plus de gérer les princes déchus, entre attirance et méfiance, il lui faut comprendre pourquoi le roi l'a désignée. Et qui complote contre la couronne...