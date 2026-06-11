Quand coule le sang royal

Il n'y a pas plus dangereux qu'une couronne... Ruby, orpheline, a grandi au château royal, où elle est femme de chambre. Lorsque le roi Octavius meurt, lui léguant le trône - alors qu'il a quatre enfants en âge de lui succéder - la cour est sens dessus dessous. Pourquoi donner le royaume à une domestique, même redoutablement intelligente ? Ruby découvre bienôt que le roi a été assassiné ; et qu'elle sera la prochaine. En plus de gérer les princes déchus, entre attirance et méfiance, il lui faut comprendre pourquoi le roi l'a désignée. Et qui complote contre la couronne...
Par
Elizabeth Hart, Guillaume Barthélémy Chez
Nathan
Commenter ce livre