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Quand coule le sang royal

Elizabeth Hart, Guillaume Barthélémy

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Il n'y a pas plus dangereux qu'une couronne... Ruby, orpheline, a grandi au château royal, où elle est femme de chambre. Lorsque le roi Octavius meurt, lui léguant le trône - alors qu'il a quatre enfants en âge de lui succéder - la cour est sens dessus dessous. Pourquoi donner le royaume à une domestique, même redoutablement intelligente ? Ruby découvre bienôt que le roi a été assassiné ; et qu'elle sera la prochaine. En plus de gérer les princes déchus, entre attirance et méfiance, il lui faut comprendre pourquoi le roi l'a désignée. Et qui complote contre la couronne...

Par Elizabeth Hart, Guillaume Barthélémy
Chez Nathan

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Auteur

Elizabeth Hart, Guillaume Barthélémy

Editeur

Nathan

Genre

Suspense

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Quand coule le sang royal

Elizabeth Hart, Guillaume Barthélémy trad. Anne Guitton

Paru le 11/06/2026

336 pages

Nathan

17,95 €

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Scannez le code barre 9782095061777
9782095061777
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