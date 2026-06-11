Les écureuils à New York

Un voyage vibrant au coeur de New-York avec une bande de petits écureuils. Un livre de "cherche et trouve" où chaque double page devient un véritable terrain d'exploration ! Au fil des rues animées, de Times Square à Central, une bande de petits écureuils évolue dans une ville immense, éclatante, parfois débordante. Perdez-vous parmi les illustrations de ce livre et préparez-vous à un voyage spécial au coeur de New York, qui ne dort jamais. Amusez-vous à suivre les indices contenus dans le texte et aiguisez votre regard pour trouver les détails les plus insolites !