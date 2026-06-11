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Sunny & ses amis

Céline Dumartin

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Un grand décor à déplier et 20 stickers épais pour inventer des histoires à l'infini. La Picnic Party peut commencer ! Bienvenue au piquenique champêtre de Sunny & ses amis, où chaque élément se place, se déplace et se mélange selon l'imagination des enfants ! Entre pizzas, chocolats, fleurs, potager, ballons et balade en barque, le décor maxi format devient un véritable terrain de jeu. Les stickers épais , repositionnables et lavables permettent de créer des scènes toujours nouvelles et de passer d'un tableau à l'autre en un clin d'oeil. Une activité intuitive, joyeuse et pleine de fantaisie, idéale pour jouer seul ou à plusieurs.

Par Céline Dumartin
Chez Nathan

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Auteur

Céline Dumartin

Editeur

Nathan

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Sunny & ses amis

Céline Dumartin

Paru le 11/06/2026

Nathan

9,90 €

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Scannez le code barre 9782095053253
9782095053253
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