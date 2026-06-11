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Murdle Junior

G. T. Karber

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40 nouveaux mystères à élucider : à toi de déduire, d'observer et de résoudre les affaires les plus insondables de l'école ! Des mystères palpitants à élucider, à l'aide de grilles à remplir. Façon Cluedo , découvrez qui sont les coupables et quels sont leurs plans diaboliques... . Un concept simple et très addictif avec un même jeu qui se répète et la bande de héros qu'on a aimé suivre dans le premier volume. Le lecteur retrouve Jackie, Julius, Matt LaGriffe et Olivia dans leur école, et pourra résoudre lui-même les énigmes !

Par G. T. Karber
Chez Nathan

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Auteur

G. T. Karber

Editeur

Nathan

Genre

Livres-jeux

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Murdle Junior

G. T. Karber trad. Lucie Calmanovic-Plescoff

Paru le 11/06/2026

240 pages

Nathan

11,95 €

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Scannez le code barre 9782095047375
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