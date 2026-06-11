Murdle Junior

40 nouveaux mystères à élucider : à toi de déduire, d'observer et de résoudre les affaires les plus insondables de l'école ! Des mystères palpitants à élucider, à l'aide de grilles à remplir. Façon Cluedo , découvrez qui sont les coupables et quels sont leurs plans diaboliques... . Un concept simple et très addictif avec un même jeu qui se répète et la bande de héros qu'on a aimé suivre dans le premier volume. Le lecteur retrouve Jackie, Julius, Matt LaGriffe et Olivia dans leur école, et pourra résoudre lui-même les énigmes !