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Dors ton sommeil de brute

Carole Martinez

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"Ses rêves étaient des jardins où elle m'invitait au réveil. Du temps où elle acceptait de me les raconter, je m'y promenais, touchée par la beauté des mondes seconds où mon enfant passait presque la moitié de son existence". Eva et sa fille Lucie ont quitté Paris pour une maison isolée au coeur de la Camargue. Mais un soir, Lucie hurle dans son sommeil sans que sa mère parvienne à la réveiller. Volontairement coupée du monde, Eva ignore que tous les enfants lancent ce même cri nocturne, qu'un rêve collectif court à la vitesse de la rotation terrestre et touche tous les petits endormis à mesure que l'obscurité avance. Dès lors, les nuits seront marquées par des phénomènes étranges. Mais comment lutter contre le noir et les songes d'une fillette ?

Par Carole Martinez
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Carole Martinez

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Dors ton sommeil de brute

Carole Martinez

Paru le 11/06/2026

464 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Scannez le code barre 9782073134615
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