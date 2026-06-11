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Le glas de l'innocence

Cyril Carrère

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Okinawa, 1993. Un garçon subit au quotidien la violence de son père. Sa seule bouée de sauvetage : l'amitié qui le lie à un enfant de sa classe. Mais l'horreur l'attend au tournant... Tokyo, 2017. Une série de meurtres frappe le quartier cossu de Meguro et place le lieutenant Seita Nakayama dans une situation désespérée. Son excentrique mais talentueux collègue Hayato Ishida s'empare de l'enquête. Il comprendra que les masques de la société japonaise cachent parfois de douloureux secrets...

Par Cyril Carrère
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Cyril Carrère

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans policiers

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Le glas de l'innocence

Cyril Carrère

Paru le 11/06/2026

368 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Scannez le code barre 9782073113108
9782073113108
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